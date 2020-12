La Toscana resta in zona arancione, il disappunto del presidente Giani: “Decisione ingiusta e immotivata. Altre regioni gialle peggio di noi” (Di sabato 12 dicembre 2020) “La Toscana rimane in zona arancione fino alla settimana prossima e voglio dire che ritengo questa decisione ingiusta e immotivata, e non rende merito al lavoro fatto soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e dai dati che abbiamo: da lunedì ad oggi la media è sempre stata questa, circa 500 persone contagiate al giorno”. Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in una diretta Facebook. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) “Larimane infino alla settimana prossima e voglio dire che ritengo questa decisione, e non rende merito al lavoro fatto soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e dai dati che abbiamo: da lunedì ad oggi la media è sempre stata questa, circa 500 persone contagiate al giorno”. Così Eugeniodella Regione, in una diretta Facebook. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

