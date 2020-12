La sanità del futuro passa per il digitale. Parla il ministro Manfredi (Di sabato 12 dicembre 2020) Collaborazione pubblico-privato, ripensamento delle modalità di coinvolgimento del privato anche in fase di progettazione e programmazione, innovazione e trasformazione digitale, evoluzione culturale. Sono questi i quattro pilastri su cui si poggia la strategia del comitato Healthcare di AmCham, presentato per la prima volta ieri in occasione del virtual meeting “1st Healthcare Dday – Recovery plan in ambito healthcare: il contributo di AmCham Italy”. NON PROBLEMI, MA SOLUZIONI La strategia del comitato, che si pone come obiettivo quello di non limitarsi a un general statement ma, al contrario, di proporre soluzioni pratiche ed empiriche, muove dal presupposto che l’healthcare vada considerato come un ecosistema complesso caratterizzato da un’ampia eterogeneità di attori, di modelli organizzativi e di offerte, ragion per cui le sfide che stiamo affrontando, e che ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Collaborazione pubblico-privato, ripensamento delle modalità di coinvolgimento del privato anche in fase di progettazione e programmazione, innovazione e trasformazione, evoluzione culturale. Sono questi i quattro pilastri su cui si poggia la strategia del comitato Healthcare di AmCham, presentato per la prima volta ieri in occasione del virtual meeting “1st Healthcare Dday – Recovery plan in ambito healthcare: il contributo di AmCham Italy”. NON PROBLEMI, MA SOLUZIONI La strategia del comitato, che si pone come obiettivo quello di non limitarsi a un general statement ma, al contrario, di proporre soluzioni pratiche ed empiriche, muove dal presupposto che l’healthcare vada considerato come un ecosistema complesso caratterizzato da un’ampia eterogeneità di attori, di modelli organizzativi e di offerte, ragion per cui le sfide che stiamo affrontando, e che ...

