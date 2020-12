La rabbia dei trumpiani sui social | “Licenziate i giudici della Corte Suprema”

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 12 dicembre 2020) Monta ladeidopo il noSuprema alla causa presentata dal Texas contro Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin. E se a livello giuridico non c’erano dubbi che la questione sollevata dall’Attorney General del Texas, Ken Paxton, non avrebbe avuto alcun effetto, sul mondo MAGA (Make America Great Again) il no dei noveha avuto l’effetto di uno schiaffo inatteso. Un effetto dimostrato da uno dei migliaia di tweet scritti da sostenitori del presidente uscente, nel quale l’autore chiede di “licenziare i trenominati da Trump” in questi quattro anni perché “non sono venuti in soccorso di Trump”. Please fire all three Trump Justices! They did not come through for Trump! SCOTUS will be fine with 6 members! — Lil Semicolon (@PETEKEELEY) December ...