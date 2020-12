La lezione Mannino: la storia non l'hanno mai scritta i giudici (Di sabato 12 dicembre 2020) Calogero Mannino aveva 52 anni ed era ministro del Mezzogiorno quando fece il suo ingresso nel magico mondo degli indagati e degli imputati e dei detenuti in attesa di giudizio, e ne ha 81 oggi che ne esce, definitivamente, assolto per la millesima volta. Trentanove anni a disposizione o sotto sequestro della magistratura sono un tempo che avrebbe ispirato a Solženitsyn qualche pagina sul tono di quelle dedicate alle sclerotiche istruttorie staliniste dell’Arcipelago Gulag, ma le considerazioni sull’indegnità di uno Stato sedicente di diritto, in costante abuso di forza e di potere, in boriosa e castale inosservanza del patto sociale, sembrano ai più una questione di molto laterale, non il cuore del funzionamento di una democrazia basata sull’uguaglianza dei cittadini e sulla loro intangibilità, fino a prova contraria e in tempi ragionevoli. Passano come una difesa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Calogeroaveva 52 anni ed era ministro del Mezzogiorno quando fece il suo ingresso nel magico mondo degli indagati e degli imputati e dei detenuti in attesa di giudizio, e ne ha 81 oggi che ne esce, definitivamente, assolto per la millesima volta. Trentanove anni a disposizione o sotto sequestro della magistratura sono un tempo che avrebbe ispirato a Solženitsyn qualche pagina sul tono di quelle dedicate alle sclerotiche istruttorie staliniste dell’Arcipelago Gulag, ma le considerazioni sull’indegnità di uno Stato sedicente di diritto, in costante abuso di forza e di potere, in boriosa e castale inosservanza del patto sociale, sembrano ai più una questione di molto laterale, non il cuore del funzionamento di una democrazia basata sull’uguaglianza dei cittadini e sulla loro intangibilità, fino a prova contraria e in tempi ragionevoli. Passano come una difesa ...

