La lettera di Zaki alla famiglia: «La mia detenzione è incomprensibile. Ho problemi alla schiena, mi servono antidolorifici» (Di sabato 12 dicembre 2020) «Le recenti decisioni sono deludenti, senza una ragione comprensibile. Ho problemi alla schiena e ho bisogno di forti antidolorifici e di qualcosa per dormire meglio». Sono le parole di Patrick Zaki, dal carcere egiziano di Tora, in una lettera datata oggi 12 dicembre 2020 che la famiglia ha ricevuto e che è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Patrick Libero”. Zaki si trova in carcere da quando, il 7 febbraio scorso, tornando in Egitto da Bologna per passare una settimana con la famiglia, venne arrestato con l’accusa di propaganda sovversiva. L’ultima udienza s’è tenuta meno di una settimana fa, con la decisione di altri 45 giorni di carcere. «Speravo di trascorrere le feste con la mia ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) «Le recenti decisioni sono deludenti, senza una ragione comprensibile. Hoe ho bisogno di fortie di qualcosa per dormire meglio». Sono le parole di Patrick, dal carcere egiziano di Tora, in unadatata oggi 12 dicembre 2020 che laha ricevuto e che è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Patrick Libero”.si trova in carcere da quando, il 7 febbraio scorso, tornando in Egitto da Bologna per passare una settimana con la, venne arrestato con l’accusa di propaganda sovversiva. L’ultima udienza s’è tenuta meno di una settimana fa, con la decisione di altri 45 giorni di carcere. «Speravo di trascorrere le feste con la mia ...

