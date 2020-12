La lettera di Patrick Zaki ai genitori: “Sto male, la mia detenzione è incomprensibile” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Sto male, detenzione incomprensibile”: la lettera di Patrick Zaki ai genitori “Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di un forte antidolorifico e prodotti che mi aiutino a dormire meglio. Il mio stato mentale non sta molto bene dall’ultima udienza. Continuo a pensare all’università e all’anno che ho perso senza che nessuno capisse il motivo di tutto questo”: è il drammatico passaggio della lettera che il giovane ricercatore egiziano Patrick Zaki ha inviato dal carcere di Tora, in Egitto, alla sua famiglia, pubblicata sulla pagina Facebook ‘Patrick libero‘. Le lettere sono due, datate 22 novembre e 12 dicembre, ma sono state ricevute entrambe oggi. “Naturalmente le recenti ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020): ladiai“Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di un forte antidolorifico e prodotti che mi aiutino a dormire meglio. Il mio stato mentale non sta molto bene dall’ultima udienza. Continuo a pensare all’università e all’anno che ho perso senza che nessuno capisse il motivo di tutto questo”: è il drammatico passaggio dellache il giovane ricercatore egizianoha inviato dal carcere di Tora, in Egitto, alla sua famiglia, pubblicata sulla pagina Facebook ‘libero‘. Le lettere sono due, datate 22 novembre e 12 dicembre, ma sono state ricevute entrambe oggi. “Naturalmente le recenti ...

