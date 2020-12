La Lazio gioca ogni tre giorni e oggi non ha giocato | ha perso col Verona | 1-2

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020) – Perretrebisognerebbe avere una cinquantina di campioni intercambiabili. Lane ha pochi più di undici e, dopo un tour de force di un mese,praticamente non hato, non ce la faceva are, ha solo guardatore il, che ha vinto per 2-1 all’Olimpico. Il gol della bandiera l’ha firmato Caicedo, entrato da titolare, uno dei pochi laziali a rimanere lucido e attivo fino a quando Inzaghi non l’ha sostituito con Correa, lo spettro del superCorrea che conosciamo. Se alla stanchezza dei romani aggiungiamo una buona dose di sfortuna, il risultato si spiega anche troppo. Primo guaio al 28’ con Acerbi costretto a uscire per un problema muscolare, il sostituto è Hoedt. Il primo gol veronese è un ...