La frutta secca migliora la fertilità degli uomini: 60 grammi al giorno la dose consigliata

Alfie Borromeo La frutta secca è considerata tra gli alimenti essenziali per un'alimentazione che favorisca la fertilità. Il consiglio è di scegliere frutta secca e semi oleaginosi nella forma cruda – dunque, non tostati – per beneficiare del loro contenuto di zinco, omega 3 e vitamina E. Gli omega 3, in particolare, sono ritenuti fondamentali nella dieta per favorire la fertilità, soprattutto per quanto riguarda gli uomini. Lo svela uno studio scientifico secondo cui tutti i semi oleosi, in particolare le mandorle, sono un ottimo rimedio contro l'infertilità. La ricerca, condotta dagli esperti dell'Universitat Rovira i Virgili di Tarragona, in Spagna, e promossa dall'International Nut and Dried Fruit Council (INC) ha portato alla luce un'altra ...

La frutta secca è considerata tra gli alimenti essenziali per un’alimentazione che favorisca la fertilità. Il consiglio è di scegliere frutta secca e semi oleaginosi nella forma cruda – dunque, non ...

La frutta secca è considerata tra gli alimenti essenziali per un'alimentazione che favorisca la fertilità. Il consiglio è di scegliere frutta secca e semi oleaginosi nella forma cruda – dunque, non ...