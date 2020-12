La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore debutta come modella, ecco Leni sulla cover di 'Vogue' (Di sabato 12 dicembre 2020) Tale madre, tale figlia. Leni Klum debutta nel mondo della moda sulla copertina di Vogue Germania e si prepara a ripercorrere le orme della mitica Heidi Klum . Nata 16 anni fa dalla relazione della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) Tale madre, talenel mondo della modacopertina diGermania e si prepara a ripercorrere le orme della mitica. Nata 16 anni fa dalla relazione della ...

RobRuggio : RT @Cri_Giordano: Mai creduto alla favola della difficoltà a essere “figli di”. Non sul piano professionale. Leni, figlia di Heidi Klum, a… - OfficialGattara : @100kgdicaos Ah boh, lui dice sempre che è figlia sua, Heidi Klum non ha mai smentito né detto niente al riguardo.… - deveraun_seraun : RT @Cri_Giordano: Mai creduto alla favola della difficoltà a essere “figli di”. Non sul piano professionale. Leni, figlia di Heidi Klum, a… - MilaSpicola : RT @Cri_Giordano: Mai creduto alla favola della difficoltà a essere “figli di”. Non sul piano professionale. Leni, figlia di Heidi Klum, a… - GPiziarte : Heidi Klum, la figlia Leni debutta come modella -