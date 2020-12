La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e Federfarma ha dato notizia della morte di Ciro Leone (Di sabato 12 dicembre 2020) l dottor Leone, 71 anni, esercitava nella sua farmacia di Casalnuovo, comune della città metropolitana di Napoli. Covid, morto farmacista a Napoli: “Ennesima vittima della pandemia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) l dottor, 71 anni, esercitava nella sua farmacia di Casalnuovo, comunecittà metropolitana di Napoli. Covid, morto farmacista a Napoli: “Ennesima vittimapandemia” su Notizie.it.

Ciro Leone, farmacista di Casalnuovo, comune della città metropolitana di Napoli, è morto a 71 anni dopo aver contratto il Covid.

Campania, annunciato lo sciopero dei distributori di carburante

Sciopero annunciato dalla Federazione Italiana Gestori impianti carburanti della Campania, a partire da lunedì 14 dicembre 2020 A partire dalle 19 di lunedì 14 dicembre, fino alle 15 di mercoledì 16, ...

