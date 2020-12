La crisi umanitaria in Bosnia Erzegovina ignorata dal resto d’Europa

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa In una dura lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri dellaZoran Tegeltija e al ministro della Sicurezza Selmo Cikoti?, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio, Dunja Mijatovi? ha chiesto conto dellain corso nel Cantone di Una Sana. Un intervento che segue le orme della sua missione innel dicembre del 2019 e delle nette dichiarazioni fatte nella successiva conferenza stampa, a seguito della quale era stato chiuso il campo improvvisato di Vu?jak, sorto su una discarica a cielo aperto nel Cantone di Una Sana. Unache però poi si è acutizzata nuovamente, come sottolinea Dunja Mijatovi? ...