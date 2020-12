La Corte Suprema respinge la causa elettorale in Texas

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ladegli Stati Uniti venerdì ha respinto la richiesta deldi contestare i risultati delle elezioni del 2020 in quattro stati campo di battaglia. In un’ordinanza, i giudici hanno negato la richiesta deldi citare in giudizio Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin, sostenendo che il Lone Star State non aveva la legittimazione ad agire in giudizio ai sensi della Costituzione. “Ilnon ha dimostrato un interesse riconoscibile dal punto di vista giudiziario nel modo in cui un altro Stato conduce le sue elezioni”, si legge nell’ordine ( pdf ). “Tutte le altre mozioni in sospeso vengono respinte come discutibili.” Il giudice Samuel Alito ha rilasciato una dichiarazione separata, affermando che “A mio avviso, non abbiamo la facoltà di negare il deposito di un ...