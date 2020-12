La Corte Suprema respinge il ricorso del Texas | voto valido | nessuna speranza per Trump

Ultime Notizie dalla rete : Corte Suprema

New York, 12 dic 00:36 - (Agenzia Nova) - La Corte Suprema ha respinto il tentativo del Texas e di altri 17 Stati a guida repubblicana per ribaltare la vittoria di Joe Biden alle elezioni del mese ...Viene considerata la pietra tombale per le speranze di Donald Trump di resistere alla Casa Bianca. La Corte Suprema ha respinto il il ricorso del Texas, sostenuto dall'amministrazione Trump e ...