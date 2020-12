La Corte Suprema respinge il ricorso del Texas La rabbia di Trump

(Di sabato 12 dicembre 2020) Washington, 12 dic – Si mette male per Donald. Ladegli Stati Uniti ha respinto ildelper invalidare il risultato delle elezioni nei quattro Stati chiave che hanno decretato la vittoria del rivale dem Joe Biden. Salvo sorprese, quindi, il risultato delle elezioni del 3 novembre non cambia. Lainfatti ha rispedito al mittente ildel procuratore del, Ken Paxton, appoggiato dai colleghi di altri 17 Stati, da 126 deputati repubblicani (e ovviamente da). Laildelper ribaltare il voto in quattro Stati chiave Pertanto la ...

Capezzone : Oggi netto e pesante editoriale del Wsj contro l’iniziativa legale del Texas e di altri 17stati, con invito alla Co… - lorepregliasco : La Corte Suprema getta nel cestino della carta il ricorso del Texas. Nessun fondamento giuridico. Solo una bufala p… - repubblica : Usa, la Corte suprema boccia il ricorso presentato dal Texas: svaniscono le ultime speranze di Trump - Livia_DiGioia : RT @ilruttosovrano: Sovranisti che invece del 'Processate anche me' hanno scelto un più modesto 'Io sto con Salvini' perché hanno capito ch… - RussianMike31 : RT @LayachiG: La corte suprema- maggioranza nominata dei repubblicani- respinge la causa più importante, quella di Texas che voleva ribalta… -

Per il massimo organo giudiziario degli Stati Uniti il Texas “non ha dimostrato reati perseguibili”. Con questa decisione si chiudono definitivamente le possibilità di Trump di ribaltare nei tribunali ...In un breve ordine, la Corte Suprema afferma che lo stato del Texas non ha nessun diritto legale di contestare "il modo in cui un altro Stato svolge le proprie elezioni". Allo stesso modo vengono dism ...