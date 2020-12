La Corte Suprema americana ha respinto il ricorso del Texas contro i risultati delle elezioni

(Di sabato 12 dicembre 2020) Soltanto pochi giorni fa il procuratore generale repubblicano delKen Paxton aveva presentato direttamente alladegli Stati Uniti un’azione legaleGeorgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, accusando i quattro stati chiave di “irregolarità elettorali” durante le ultimepresidenziali. Alavevano poi manifestato il loro appoggio un centinaio di repubblicani del Congresso – che pure per la maggior parte in quelle presunteda loro definite “truccate” sono stati eletti o rieletti – e 17 procuratori generali statali fedeli al presidente uscente. Un unsigned order (cioè un parere non firmato, attribuibile al collegio nella sua interezza) ha stabilito che ilmancabasi legali ...

Per il massimo organo giudiziario degli Stati Uniti il Texas “non ha dimostrato reati perseguibili”. Con questa decisione si chiudono definitivamente le possibilità di Trump di ribaltare nei tribunali ...In un breve ordine, la Corte Suprema afferma che lo stato del Texas non ha nessun diritto legale di contestare "il modo in cui un altro Stato svolge le proprie elezioni". Allo stesso modo vengono dism ...