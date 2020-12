La corte del Texas spegne le speranze di Trump, che attacca: "Fallimento giustizia" (Di sabato 12 dicembre 2020) “Un enorme e vergognoso Fallimento della giustizia”: così Donald Trump su Twitter si sfoga contro la decisione della corte Suprema di respingere il ricorso promosso dal Texas con cui si puntava al ribaltamento dell’esito delle elezioni presidenziali. “Il popolo degli Stati Uniti è stato truffato e il nostro Paese disonorato”, prosegue Trump accusando l’Alta corte di non aver avuto “coraggio e saggezza”. Il tweet di Trump commenta un post dell’anchorman di Fox News Sean Hannity in cui si sostiene che dei giudici conservatori della corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero permesso al Texas di portare avanti la causa sulle elezioni. A ‘tradire’ il presidente uscente, dunque, sarebbero stati proprio i tre giudici ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) “Un enorme e vergognosodella”: così Donaldsu Twitter si sfoga contro la decisione dellaSuprema di respingere il ricorso promosso dalcon cui si puntava al ribaltamento dell’esito delle elezioni presidenziali. “Il popolo degli Stati Uniti è stato truffato e il nostro Paese disonorato”, prosegueaccusando l’Altadi non aver avuto “coraggio e saggezza”. Il tweet dicommenta un post dell’anchorman di Fox News Sean Hannity in cui si sostiene che dei giudici conservatori della, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero permesso aldi portare avanti la causa sulle elezioni. A ‘tradire’ il presidente uscente, dunque, sarebbero stati proprio i tre giudici ...

Capezzone : Oggi netto e pesante editoriale del Wsj contro l’iniziativa legale del Texas e di altri 17stati, con invito alla Co… - lorepregliasco : La Corte Suprema getta nel cestino della carta il ricorso del Texas. Nessun fondamento giuridico. Solo una bufala p… - RaiNews : Il verdetto della Corte Suprema di fatto azzera le possibilità per Trump di ribaltare il verdetto dell'urna a suo f… - DanielaColi2 : @Majakovsk73 Trump sapeva che la Corte Suprema avrebbe rigettato il ricorso. Per me Trump vuole la crisi del sistem… - GBonini50 : La ratifica dei reali rapporti di forza sociali a favore dell’asse big tech-Dem. Una sentenza che confuta la narraz… -

Ultime Notizie dalla rete : corte del Un commis lucchese alla corte... del Principe Carlo NoiTV - La vostra televisione Napoli, la Corte dei Conti rigetta il ricorso sul bilancio

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Il declino di Donald Trump e la minaccia per la democrazia

La battaglia legale Com’era prevedibile la Corte Suprema ha posto fine al tentativo di sovvertire legalmente il voto degli elettori americani, come ha tentato di fare quello che ormai in molti conside ...

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...La battaglia legale Com’era prevedibile la Corte Suprema ha posto fine al tentativo di sovvertire legalmente il voto degli elettori americani, come ha tentato di fare quello che ormai in molti conside ...