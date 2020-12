“La Cena di Natale”: cena barese con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti! (Di sabato 12 dicembre 2020) “La cena di Natale” è la trasposizione cinematografica diretta da Marco Ponti nel 2016 e tratta dal libro “La cena di Natale-Io che amo solo te” di Luca Bianchini. Al centro della commedia all’italiana troviamo nel cast, gli attori protagonisti: Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Poi rispettivamente: Michele Placido nei panni di Don Mimì, Maria Pia Calzone recita il volto di Ninella Torres, Antonella Attili è Matilde; Eugenio Franceschini è Orlando Scagliusi; Antonio Gerardi è Franco Torres; Veronica Pivetti è Pina; infine Eva Riccobono recita i panni di Daniela. https://www.youtube.com/watch?v=KI-5VK8FJGM Il trailer ufficiale de “La cena di Natale”“La cena di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) “Ladiè la trasposizione cinematografica diretta da Marco Ponti nel 2016 e tratta dal libro “Ladi Natale-Io che amo solo te” di Luca Bianchini. Al centro della commedia all’italiana troviamo nel cast, gli attori protagonisti:Chiatti. Poi rispettivamente: Michele Placido nei panni di Don Mimì, Maria Pia Calzone recita il volto di Ninella Torres, Antonella Attili è Matilde; Eugenio Franceschini è Orlando Scagliusi; Antonio Gerardi è Franco Torres; Veronica Pivetti è Pina; infine Eva Riccobono recita i panni di Daniela. https://www.youtube.com/watch?v=KI-5VK8FJGM Il trailer ufficiale de “Ladi“Ladi ...

mammasonoadubai : Halloween 2020 i costumi, il racconto di Tommaso con Stefi, la cena, SIIUU ha il Covid, le scene nella stanza buia,… - onIouisthebrave : la mia cena dovrebbe arrivare alle 8:30 watch me ingurgitare senza masticare - silvia_medagli : Vado a ritirare la cena da asporto. Quando torno fatemi trovare ancora Massimo, please #leredita - aboutmiichela : sto dormendo dalle 16 ininterrottamente e mi sono svegliata mo solo per ordinare la cena - JunipersV : .. ho fatto un tiramisù da tripudio delle papille .. serie la cena della golosa per stare leggera ( un'altra porzio… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Cena Quest'inverno lavora in modo intelligente e vivi meglio con la nuova offerta di lavoro da remoto di Jumeirah Group a Dubai Fortune Italia