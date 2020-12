La Brigata Sanitaria Soccorso Rosso entra in azione: tampone gratuito in piazza (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dicembre 2020 - Un tampone gratuito e offerto a chi è indigente. Un regalo natalizio diverso dal solito, ma pensato per quelle persone che, a causa della loro difficile situazione economica ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dicembre 2020 - Une offerto a chi è indigente. Un regalo natalizio diverso dal solito, ma pensato per quelle persone che, a causa della loro difficile situeconomica ...

CriSStraits : RT @qn_giorno: La Brigata Sanitaria Soccorso Rosso entra in azione: #tamponesospeso in piazza #Milano - qn_giorno : La Brigata Sanitaria Soccorso Rosso entra in azione: #tamponesospeso in piazza #Milano - Natinbilico : RT @uerterina: 12 dicembre piazza Baiamonti la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso ?? organizza tamponi veloci gratuiti (con medici e infermie… - larobbina : RT @uerterina: 12 dicembre piazza Baiamonti la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso ?? organizza tamponi veloci gratuiti (con medici e infermie… - laragazzacarla_ : RT @uerterina: 12 dicembre piazza Baiamonti la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso ?? organizza tamponi veloci gratuiti (con medici e infermie… -