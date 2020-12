Killer dello Zodiaco | dopo 51 anni decifrato un messaggio dell’assassino che terrorizzò la California negli anni Sessanta e Settanta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Più di mezzo secolo, precisamente 51, per decifrare uno dei messaggi in codice lasciati dal, pluriomicida rimasto ancora senza un’identità che uccise almeno cinque persone nelladel Nord tra gli’60 e ’70. Ci è riuscito un trio di esperti: David Oranchak, un informatico della Virginia, Sam Blake, un matematico di Melbourne e Jarl Van Eycke, un programmatore di computer belga, hannoilin codice contenuto nella seconda missiva che ilinviò al San Francisco Chronicle nel novembre del 1969. A dare la notizia è proprio il quotidiano americano. L’Fbi ha confermato la notizia che il codice è stato rivelato ma ha detto che questo servirà a ...

Il pluriassassino che seminò il terrore in tutta la California settentrionale negli anni ’60 e ’70. Sono passati decenni ma si continua a cercare giustizia per le vittime. Ci sono voluti 51 anni, ...Gli omicidi del celebre e sanguinoso serial killer furono raccontati da David Fincher in uno dei suoi massimi capolavori ...