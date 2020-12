Kidnap | trama e curiosità del thriller USA del 2015

(Di sabato 12 dicembre 2020)è il film che andrà in onda stasera in prima visione, alle ore 21.22 su Rete 4. La traduzione del titolo è Rapimento. Ecco tutte lesu questo film del 2017., trailer, cast eè una pellicola del 2017 con Halle Berry. La pellicola ha una durata di 95 minuti. La distribuzione è della Aviron Pictures. Il regista è Luis Prieto. Nel film, Halle Berry è una mamma divorziata che lavora come cameriera in un piccolo caffè. Un giorno, mentre il figlio di 6 anni gioca nel parco, la signora lo perde di vista. Sarà l’inizio di una corsa contro il tempo per salvare la vita del piccolo. Infatti, anche se di sfuggita, la donna riesce a individuare un uomo e una donna che caricano in macchina il bambino e decide di inseguirli. Così, la ...

