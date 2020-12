Kidnap film stasera in tv 12 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020)è ilin tv sabato 122020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Azione, Giallo, Drammatico ANNO: 2017 REGIA: Luis Prieto: Halle Berry, Sage Correa, Lew Temple, Jason Winston George, Arron Shiver, Chris McGinn, Kurtis Bedford, Carmella Riley, Brice Fisher DURATA: 95 Minutiin tv:Una triste statistica: negli Stati Uniti scompare un minore ogni 40 ...