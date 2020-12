Kate Middleton e William, primo red carpet per i tre figli George, Charlotte e Louis: l'occasione è speciale (Di sabato 12 dicembre 2020) Piccoli reali crescono. Per i figli di Kate Middleton e del principe William, è arrivato il giorno del primo red carpet. George, Charlotte e Louis hanno sfilato con i genitori sul... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) Piccoli reali crescono. Per idie del principe, è arrivato il giorno delredhanno sfilato con i genitori sul...

leggoit : Kate Middleton, primo red carpet per i tre figli: l'occasione è speciale - VanityFairIt : Kate Middleton e William hanno portato i tre figli al London Palladium per assistere a uno spettacolo mimico, in on… - megumishibasaki : RT @VanityFairIt: Regina della moda e della parsimonia: tutti i cappotti che ha sfoggiato in occasione del tour reale con il principe Willi… - zazoomblog : Kate Middleton e William il primo red carpet reale per i figli - #Middleton #William #primo #carpet… - Mr_Giada : RT @arabesquessence: Il primo royal engagement di famiglia per i Cambridge ???????? (?? -