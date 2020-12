Juventus Women, Guarino: «Buono l’approccio, atteggiamento aggressivo» (Di sabato 12 dicembre 2020) Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria contro la Roma femminile Al termine di Juventus Women-Roma, Rita Guarino ha commentato così il match. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 ASPETTI POSITIVI – «L’atteggiamento aggressivo a inizio gara, quello di ottenere subito il risultato. Mantenere la lucidità nei 90? dopo la spesa energetica col Lione non era facile. Siamo riusciti a gestire bene questa situazione». TENUTA FISICA – «Sono sempre preoccupata prima di ogni partita, anche oggi lo ero perché il tempo a disposizione per prepararla era pochissimo. Sarà la stessa cosa a Lione e dovremo essere bravi a recuperare energie». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Rita, coach della, ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria contro la Roma femminile Al termine di-Roma, Ritaha commentato così il match. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 ASPETTI POSITIVI – «L’a inizio gara, quello di ottenere subito il risultato. Mantenere la lucidità nei 90? dopo la spesa energetica col Lione non era facile. Siamo riusciti a gestire bene questa situazione». TENUTA FISICA – «Sono sempre preoccupata prima di ogni partita, anche oggi lo ero perché il tempo a disposizione per prepararla era pochissimo. Sarà la stessa cosa a Lione e dovremo essere bravi a recuperare energie». Leggi su Calcionews24.com

