Juventus, Pirlo: "Dobbiamo cancellare Barcellona. Avanti con la stessa concentrazione" (Di domenica 13 dicembre 2020) "La partita con il Barcellona la Dobbiamo cancellare. Bisogna voltare pagina e dare continuità, proseguendo con questa voglia e con questo ritmo, perché adesso c'è il campionato e quindi Dobbiamo fare ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) "La partita con illa. Bisogna voltare pagina e dare continuità, proseguendo con questa voglia e con questo ritmo, perché adesso c'è il campionato e quindifare ...

Gazzetta_it : #Arthur entusiasta: 'Alla #Juve ho trovato serietà e qualità. #Pirlo mi sta aiutando, #CR7 è impressionante' - DiMarzio : #Juventus, #Arthur: '#Pirlo allenatore? Una fortuna per i centrocampisti. Lui spiega, tu ascolti' - tuttosport : #Juve, #Arthur: '#Pirlo mi aiuta molto. Ronaldo è impressionante' ?? - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS, Andrea PIRLO, in vista della 11a and 'A' '20-21: che vedrà i… - infoitsport : Juventus, Pirlo: “Paolo Rossi il nostro eroe. Cancelliamo dalla testa Barcellona” -