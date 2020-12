Jennifer Connelly ha 50 anni

(Di sabato 12 dicembre 2020) E già quasi 40 di carriera: da Sergio Leone al nuovo "Top Gun", con in mezzo – tra le altre cose – un Oscar, un film con David Bowie e una canzone in giapponese

Sky Tg24

E già quasi 40 di carriera: da Sergio Leone al nuovo "Top Gun", con in mezzo – tra le altre cose – un Oscar, un film con David Bowie e una canzone in giapponese ...Ecco quali sono i migliori film di Jennifer Connelly: da Blood Diamond a Labyrinth e C'era una volta in America, festeggiamo così i 50 anni dell'attrice americana. Una lunga treccia nera, occhi verdi, ...