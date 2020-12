Jasmine Carrisi, il dramma nascosto di Loredana Lecciso: “Quando ero incinta rischiai di perderla” (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ un momento d’oro per Jasmine Carrisi, che nel corso delle prime puntate di The Voice Senior è riuscita a sopportare e infine lasciarsi alle spalle le critiche arrivate da parte degli spettatori. In molti avevano storto il naso di fronte al suo arrivo in prima serata, al fianco del padre Al Bano; il successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ un momento d’oro per, che nel corso delle prime puntate di The Voice Senior è riuscita a sopportare e infine lasciarsi alle spalle le critiche arrivate da parte degli spettatori. In molti avevano storto il naso di fronte al suo arrivo in prima serata, al fianco del padre Al Bano; il successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

