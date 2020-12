Jasmine Carrisi | dramma poco noto per Albano e Lecciso | “ho rischiato”

(Di sabato 12 dicembre 2020) Protagonista A The Voice Senior con il papàsi sta facendo apprezzare in tv: Loredanasvela un retroscena davvero doloroso riguardo la figlia Loredana(Instagram, @ loredana) –(Instagram, @(GettyImages)Continua a raccogliere un grande successo e un vasto consenso da parte del pubblico, The Voice Senior, il programma condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, che si focalizza sulla musica, sul talento e sulle emozioni: come, tra i coach ci sono anchee la figlia, da Loredana...

tempoweb : 'Chi se lo aspettava' Sorpresa #Jasmine a #TheVoice Baby-Carrisi stupisce anche papà Al Bano… - doppiav86102783 : #TheVoiceSenior jasmine carrisi sembra più vecchia di suo padre, se fosse maschio avrebbe già problemi alla prostata. - zazoomblog : “Jasmine Carrisi stava per morire”: il racconto di Loredana Lecciso - #“Jasmine #Carrisi #stava #morire”: - borraccino_ : Non vorrei infierire, ma il team dei Carrisi è completo e l'apporto di Jasmine è stato pari a 0 #TheVoiceSenior - leoon_tw : RT @SalvatoreCow: Jasmine Carrisi mi ricorda quando a 6/7 anni andavo con mio padre al bar. Lui chiacchierava e si divertiva con i suoi ami… -

Come riguardare la puntata di ieri di The Voice Senior di ieri sera? Venerdì 11 dicembre è andata in onda la terza puntata su Rai 1 di The Voice Senior, l’edizione di The Voice dedicata interamente ag ...Una rivelazione commossa da parte di Loredana Lecciso in merito al rapporto con la figlia Jasmine, oggi in tv su Rai 2 a The Voice Senior ...