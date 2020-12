Jade Jones mantiene il titolo | taekwondoka britannica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020)il, è una, vincitrice di due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 nei 57 kg. La doppia campionessa olimpica di taekwondoriesce a mantenere il suoeuropeo di -57kg con un'esposizione dominante in Bosnia. La ragazza 27enne stella gallese, riesce a battere per 35-11 la turca Hatice Kubra Ilgun. Bronzo anche per Maddison Moore e Jordyn Smith nella divisione -49kg e per Rebecca McGowan nel +67kg. Ma c'è stata delusione per Lauren Williams che ha perso nei quarti di finale della competizione -67kg.