Italia Sì, ospiti puntata 12 dicembre 2020: Elisa, Isa Gallinelli, Gianni Ippoliti, Alessandro Banchero e Nino Frassica (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 12 dicembre 2020 Nella quattordicesima puntata sale sul podio Elisa, sposata con un egiziano, non riesce a riportare in Italia sua figlia: “aiutatemi a riavere mia figlia! Stare lontana da mia figlia è una tortura”; partendo da un recente post di Carlo Verdone, Isa Gallinelli, attrice e caratterista, ricorda l’importanza del gioco di squadra nel mondo del cinema Italiano. E ancora ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna, alle 16:25, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 12Nella quattordicesimasale sul podio, sposata con un egiziano, non riesce a riportare insua figlia: “aiutatemi a riavere mia figlia! Stare lontana da mia figlia è una tortura”; partendo da un recente post di Carlo Verdone, Isa, attrice e caratterista, ricorda l’importanza del gioco di squadra nel mondo del cinemano. E ancora ...

XFactor_Italia : La FINALE si avvicina e abbiamo già la prima sorpresa: i @Negramaro saranno i nostri SUPER OSPITI ???? #Contatto… - AlessioArena3 : Oggi in Argentina va in onda la quarta puntata de “L’altra Italia”, programma di cultura italiana da me curato e co… - BansCollector : @M_windu_ Caccia Lante è una delle migliori d'Italia, con servizi per esser pubblica davvero eccellenti, ma gli osp… - mariotoscana196 : LA7 lo è... Schiavi del potere.. Coffee break Ora.. Ospiti 5S, Forza Italia.. E Basta.. ???????? - GCappellazz : @DSantanche Ma questo 'ritardato' xc non lo mandate a casa? Anche stasera a Stasera Italia tutti gli ospiti hanno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ospiti RAI ITALIA, TRA OSPITI “L'ITALIA CON VOI” GARAVINI (IV) 9 colonne Oltre 4000 desideri degli ospiti delle case di riposo già esauditi dai Nipoti di Babbo Natale

Germana desiderava un’amica e ha trovato Silvia, Giacomina chiedeva un televisore ed è arrivato il regalo di Federico e Vittoria. Oltre 200 case di riposo di tutta Italia hanno già aderito al progetto ...

Covid. L’Italia dei 3 colori. Ecco le Regioni da zone arancioni a gialle. Ecco cosa si può fare

A Lombardia e Piemonte che hanno già annunciato la nuova classificazione potrebbero aggiungersi Campania e Toscana ROMA, 12 DIC - I presidenti Fontana e Cirio lo hanno già annunciato: da domenica Lo ...

Germana desiderava un’amica e ha trovato Silvia, Giacomina chiedeva un televisore ed è arrivato il regalo di Federico e Vittoria. Oltre 200 case di riposo di tutta Italia hanno già aderito al progetto ...A Lombardia e Piemonte che hanno già annunciato la nuova classificazione potrebbero aggiungersi Campania e Toscana ROMA, 12 DIC - I presidenti Fontana e Cirio lo hanno già annunciato: da domenica Lo ...