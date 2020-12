Iran | impiccato il leader dell' opposizione Ruhollah Zam

(Di sabato 12 dicembre 2020) L'exianaZam, che aveva vissuto in esilio in Francia e ha partecipato a manifestazioni contro il regime, è stato giustiziato a Teheran. A darne annuncio è stata ...

L'ex leader dell'opposizione iraniana Ruhollah Zam, che aveva vissuto in esilio in Francia e ha partecipato a manifestazioni contro il regime, è stato giustiziato a Teheran. A darne annuncio è stata l ...Quattro uomini condannati a morte per traffico di stupefacenti sono stati impiccati nel carcere di Isfahan, nell’Iran centrale. Lo riferisce oggi l’agenzia Isna. Secondo il sito del potere giudiziario ...