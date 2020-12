Iran, giustiziato Ruhollah Zam: era l’ex leader dell’opposizione (Di sabato 12 dicembre 2020) Questa mattina, in Iran, è stato giustiziato l’ex leader dell’opposizione Ruhollah Zam che negli anni scorsi si era battuto contro il regime nazionale Stamane in Iran è stato giustiziato l’ex leader dell’opposizione, Ruhollah Zam, che aveva vissuto in esilio in Francia e partecipato a manifestazioni contro il regime nazionale. L’annuncio è arrivato attraverso la televisione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Questa mattina, in, è statoZam che negli anni scorsi si era battuto contro il regime nazionale Stamane inè statoZam, che aveva vissuto in esilio in Francia e partecipato a manifestazioni contro il regime nazionale. L’annuncio è arrivato attraverso la televisione L'articolo proviene da Inews.it.

