Iran, giustiziato il giornalista dissidente Ruhollah Zam: aveva ispirato le rivolte contro il regime del 2017 (Di sabato 12 dicembre 2020) «Il “controrivoluzionario” Zam è stato impiccato in mattinata dopo che la sua condanna è stata confermata dalla Corte Suprema» a causa della «gravità dei crimini commessi contro la Repubblica islamica dell’Iran». Un annuncio secco da parte della televisione di Stato Iraniana fa venir meno ogni speranza: Ruhollah Zam, giornalista che aveva vissuto in esilio in Francia, è morto assassinato per aver scritto articoli online che avevano contribuito ad ispirare i moti di protesta del 2017, il più importante momento di contestazione del regime degli ayatollah dal Movimento verde del 2009. Zam gestiva il sito di informazione d’opposizione Amadnews, che contava più di un milione di follower, ma la sua voce viaggiava anche ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) «Il “rivoluzionario” Zam è stato impiccato in mattinata dopo che la sua condanna è stata confermata dalla Corte Suprema» a causa della «gravità dei crimini commessila Repubblica islamica dell’». Un annuncio secco da parte della televisione di Statoiana fa venir meno ogni speranza:Zam,chevissuto in esilio in Francia, è morto assassinato per aver scritto articoli online cheno contribuito ad ispirare i moti di protesta del, il più importante momento di contestazione deldegli ayatollah dal Movimento verde del 2009. Zam gestiva il sito di informazione d’opposizione Amadnews, che contava più di un milione di follower, ma la sua voce viaggiava anche ...

