Inzaghi | “Coi tifosi eravamo quasi infallibili La sfida col Benevento di Pippo sarà emozionante”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Simoneha parlato così a DAZN dopo la sconfitta della sua Lazio per mano dell’Hellas Verona: Da quando non c’è il pubblico avete fatto più fatica. Come legge questo dato?“Prima del lockdown, coipraticamente. Adesso è un campionato strano, senza i nostrine risentiamo perché abbiamo tanti giocatori umorali. Manca qualche punto che forse stasera non avremmo meritato di perdere. Stasera dovevamo essere più lucidi, con due disattenzioni del genere è difficile vincere le partite. Ma c’è poco tempo, martedì c’è un’altra partita e dovremo recuperare qualche giocatore”. Adesso c’è lacoldi.“emozionanterci, ognuno sta facendo il proprio percorso. ...