Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | sequestrato capannone e denunciati i titolari

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno effettuato l’accesso presso una fabbrica di bancali in legno (pallet), situata in una zona industriale della Piana, riscontrando una situazione di totale irregolarità e profondo degrado. A coadiuvare i militari erano presenti anche i Carabinieri Forestali e del Nucleo Ispettorato deldi Salerno e personale del servizio prevenzione infortuni dell’ASL di Salerno. I militari hanno trovato quindici operai intenti a lavorare: uno era cittadino italiano, gli altri erano extracomunitari privi di permesso di soggiorno, provenienti dal Mali, dalla Moldavia, dall’India e dal Marocco, di cui due donne. Solo due di essi sono risultati regolarmente assunti, gli altri sono lavoratori in nero. Durante le operazioni di accesso, i Carabinieri hanno scoperto ...