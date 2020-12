Inter, possibile scambio per Lasagna: i dettagli dell’operazione (Di sabato 12 dicembre 2020) L’Inter potrebbe intavolare uno scambio con l’Udinese per Kevin Lasagna. Le difficoltà ad arrivare a Giroud costringono i nerazzurri a valutare opzioni alternative L’Inter potrebbe intavolare uno scambio con l’Udinese per Kevin Lasagna. Lo riporta Tuttomercatoweb. Le difficoltà ad arrivare ad Olivier Giroud costringono infatti i nerazzurri a valutare opzioni alternative, tra cui il capitano dell’Udinese. Il piano Interista sarebbe quello di ottenere il centravanti in uno scambio che coinvolga Andrea Pinamonti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) L’potrebbe intavolare unocon l’Udinese per Kevin. Le difficoltà ad arrivare a Giroud costringono i nerazzurri a valutare opzioni alternative L’potrebbe intavolare unocon l’Udinese per Kevin. Lo riporta Tuttomercatoweb. Le difficoltà ad arrivare ad Olivier Giroud costringono infatti i nerazzurri a valutare opzioni alternative, tra cui il capitano dell’Udinese. Il pianoista sarebbe quello di ottenere il centravanti in unoche coinvolga Andrea Pinamonti. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Ora che, dopo il gol per fuorigioco attivo giustamente annullato in Borussia-Inter, far finta di niente non è più p… - interminabile : @InterCM16 Ma non la trovate limitativa questa definizione di Conte? È possibile che l'Inter debba accontentarsi e… - piccichr : @stillers1971 @LucianoDavite L’Inter non vince da 10 anni, manda via Spalletti che stava facendo bene per affidarsi… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Napoli-Sampdoria: Dopo la qualificazione in Europa League, il Napoli torna a concentrarsi s… - futurenrseRN : @annarosacosta @Inter Io personalmente sono rimasto deluso da tutti. I giocatori mercoledì, perché non è possibile… -