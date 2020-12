Infortunio Nuytinck, Marino: «Lo rivediamo dopo le feste» (Di sabato 12 dicembre 2020) Bram Nuytinck è uscito malconcio dalla gara contro il Torino. Ecco le dichiarazioni di Pierpaolo Marino sulle sue condizioni Bram Nuytinck tornerà nel 2021. A dirlo è Pierpaolo Marino ai microfoni di Udinese TV. «Logicamente il suo Infortunio è una notizia triste per noi perché continuiamo a perdere pezzi, probabilmente lo rivedremo il prossimo anno dopo le feste. Voglio dire comunque che questa squadra è davvero incredibile perché anche Bonifazi ha giocato grazie ad una grande intuizione del mister e ha dimostrato di avere grandi qualità. Un gruppo di così grande qualità riesce poi anche a compattarsi e far fronte alle assenze importanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Bramè uscito malconcio dalla gara contro il Torino. Ecco le dichiarazioni di Pierpaolosulle sue condizioni Bramtornerà nel 2021. A dirlo è Pierpaoloai microfoni di Udinese TV. «Logicamente il suoè una notizia triste per noi perché continuiamo a perdere pezzi, probabilmente lo rivedremo il prossimo annole. Voglio dire comunque che questa squadra è davvero incredibile perché anche Bonifazi ha giocato grazie ad una grande intuizione del mister e ha dimostrato di avere grandi qualità. Un gruppo di così grande qualità riesce poi anche a compattarsi e far fronte alle assenze importanti». Leggi su Calcionews24.com

