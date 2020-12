In Vacanza su Marte, Christian De Sica e Massimo Boldi: "Il prossimo film in un ospizio porno" (Di sabato 12 dicembre 2020) Le star di In Vacanza su Marte, Christian De Sica e Massimo Boldi assicurano che torneranno a lavorare insieme, ma 'Siamo stati ovunque, ormai ci resta un cinepanettone all'ospizio'. Christian De Sica e Massimo Boldi si preparano all'approdo su Marte e ancor più fantascientificamente sulle piattaforme streaming con In Vacanza su Marte, nuovo cinepanettone che sarebbe dovuto uscire al cinema, ma per cause di forza maggiore uscirà on demand domani, 13 dicembre. E per quanto riguarda il futuro, pensano già all'ospizio, ma in senso cinematografico. In un'intervista a Il Messaggero, i due attori hanno spiegato di essere tornati al ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) Le star di InsuDeassicurano che torneranno a lavorare insieme, ma 'Siamo stati ovunque, ormai ci resta un cinepanettone all''.Desi preparano all'approdo sue ancor più fantascientificamente sulle piattaforme streaming con Insu, nuovo cinepanettone che sarebbe dovuto uscire al cinema, ma per cause di forza maggiore uscirà on demand domani, 13 dicembre. E per quanto riguarda il futuro, pensano già all', ma in senso cinematografico. In un'intervista a Il Messaggero, i due attori hanno spiegato di essere tornati al ...

