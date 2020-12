In Russia il vaccino day c’è già stato, 150mila dosi iniettate. Ma gli scienziati non si fidano (Di sabato 12 dicembre 2020) L’efficacia del vaccino contro il covid Sputnik V sviluppato in Russia è del 96,2%. Lo sostengono i risultati preliminari nel corso dei trial annunciati dalla commissione di controllo indipendente a Mosca mentre sono già state vaccinate 150mila persone negli ospedali della capitale, “il numero più alto di qualsiasi altro Paese al mondo”, ha rivendicato il direttore dell’Istituto Gamaleyva che lo ha sviluppato. L’efficacia di Sputnik è del 96 per cento L’efficacia di Sputnik è del 96,3 per cento dopo la prima dose e del 96,2 dopo la seconda, ha reso noto Ramil Khabriyev, che fa parte della commissione di controllo. Russia, vaccino: somministrazione iniziata il 5 dicembre L’impiego del vaccino oltre i trial era iniziato lo scorso 5 dicembre solo per le persone considerate a rischio ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) L’efficacia delcontro il covid Sputnik V sviluppato inè del 96,2%. Lo sostengono i risultati preliminari nel corso dei trial annunciati dalla commissione di controllo indipendente a Mosca mentre sono già state vaccinatepersone negli ospedali della capitale, “il numero più alto di qualsiasi altro Paese al mondo”, ha rivendicato il direttore dell’Istituto Gamaleyva che lo ha sviluppato. L’efficacia di Sputnik è del 96 per cento L’efficacia di Sputnik è del 96,3 per cento dopo la prima dose e del 96,2 dopo la seconda, ha reso noto Ramil Khabriyev, che fa parte della commissione di controllo.: somministrazione iniziata il 5 dicembre L’impiego deloltre i trial era iniziato lo scorso 5 dicembre solo per le persone considerate a rischio ma ...

RobertoBurioni : La Russia comincia a vaccinare senza evidenze di efficacia per il vaccino impiegato, ma c'è un importante precedent… - SecolodItalia1 : In Russia il vaccino day c’è già stato, 150mila dosi iniettate. Ma gli scienziati non si fidano… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @bordoni_russia: Testimonial: il Presidente argentino Alberto Fernandez ha scelto il vaccino Sputnik V. - MRossinetti : @beppesevergnini Severgnini, pagliaccio! Come 'fitta' questa notizia nella tua propaganda russofobica eterodiretta… - ConteZero76 : AstraZeneca vuole combinare il suo vaccino con lo Sputnik russo per migliorarne l'efficacia. Il paper russo diceva… -