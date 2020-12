In arrivo la zona gialla in Lombardia: aprono bar, ristoranti, via agli spostamenti. Gli esperti: "Aspettiamoci la terza ondata" (Di sabato 12 dicembre 2020) A mezzanotte la Lombardia passerà da zona arancione a gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato ieri l'ordinanza che sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale. Il consueto esame dei dati settimanali da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale ha preso atto che il cambio di colore non era in discussione. Anche se Marco Salmoiraghi, ... Leggi su milano.repubblica (Di sabato 12 dicembre 2020) A mezzanotte lapasserà daarancione a. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato ieri l'ordinanza che sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale. Il consueto esame dei dati settimanali da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale ha preso atto che il cambio di colore non era in discussione. Anche se Marco Salmoiraghi, ...

