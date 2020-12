Imolese-Vis Pesaro, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 12 dicembre 2020) Imolese-Vis Pesaro in campo oggi alle 15.00 al “Galli” per la 15a giornata del campionato di Serie C girone B. Gara importante per la corsa salvezza, tra due squadre al momento in forte difficoltà. Il momento dell’Imolese La formazione di Cevoli arriva all’incontro odierno dopo la sconfitta subita domenica scorsa in trasferta contro il Perugia. Gli umbri, impegnatissimi a centrare il salto di categoria, hanno superato i rossoblu con i gol di Melchiorri ed Elia, entrambi messi a referto nel primo segmento di gara. L’Imolese, che in classifica dopo 13 gare, ha 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte), hanno la necessità di uscire dal tunnel di insuccessi che hanno imboccato da diverso tempo. Negli ultimi 8 turni di campionato, infatti, la squadra ha raccolto soltanto due punti, frutto dei pareggi con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020)-Visin campo oggi alle 15.00 al “Galli” per la 15a giornata del campionato di Serie C girone B. Gara importante per la corsa salvezza, tra due squadre al momento in forte difficoltà. Il momento dell’La formazione di Cevoli arriva all’incontro odierno dopo la sconfitta subita domenica scorsa in trasferta contro il Perugia. Gli umbri, impegnatissimi a centrare il salto di categoria, hanno superato i rossoblu con i gol di Melchiorri ed Elia, entrambi messi a referto nel primo segmento di gara. L’, che in classifica dopo 13 gare, ha 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte), hanno la necessità di uscire dal tunnel di insuccessi che hanno imboccato da diverso tempo. Negli ultimi 8 turni di campionato, infatti, la squadra ha raccolto soltanto due punti, frutto dei pareggi con la ...

