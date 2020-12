Il voto del Collegio elettorale, lunedì i grandi elettori eleggeranno Biden (Di sabato 12 dicembre 2020) Gli americani hanno votato per il nuovo presidente il 3 novembre, ma l'elezione vera e propria avverrà lunedì 14 dicembre, quando si riuniscono gli elettori del Collegio che in base alla Costituzione ha il potere di scegliere il capo dello Stato. Il processo è tanto importante quanto considerato in genere scontato, ma quest'anno gli Stati Uniti vi arrivano in un'atmosfera politica, istituzionale e sociale del tutto diversa, sulla scia della battaglia lanciata da Donald Trump per mettere in dubbio la legittimità dell'elezione di Joe Biden. La Corte Suprema, respingendo il ricorso del Texas, appoggiato dallo stesso Trump, sembra aver chiuso la partita, se non la questione. E lunedì i grandi elettori dovrebbero confermare senza grandi sorprese la vittoria ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) Gli americani hanno votato per il nuovo presidente il 3 novembre, ma l'elezione vera e propria avverrà14 dicembre, quando si riuniscono glidelche in base alla Costituzione ha il potere di scegliere il capo dello Stato. Il processo è tanto importante quanto considerato in genere scontato, ma quest'anno gli Stati Uniti vi arrivano in un'atmosfera politica, istituzionale e sociale del tutto diversa, sulla scia della battaglia lanciata da Donald Trump per mettere in dubbio la legittimità dell'elezione di Joe. La Corte Suprema, respingendo il ricorso del Texas, appoggiato dallo stesso Trump, sembra aver chiuso la partita, se non la questione. Edovrebbero confermare senzasorprese la vittoria ...

francescocosta : Il tentativo del Texas di ribaltare il voto era un delirio, ed era chiaro per chiunque non sia alienato dalla realt… - borghi_claudio : Il voto sulla riforma del MES alla Camera. Chi ha votato SI - borghi_claudio : Abbiamo chiesto la votazione per parti separate della risoluzione di maggioranza così ci sarà un voto ESPLICITO E D… - agambella : #USA Come anticipato la battaglia legale prosegue e Rudy Giuliani a nome del team legale di Trump ha fatto sapere p… - giovanni_barba : RT @MassimoLeaderPD: Renzi che minaccia il voto anticipato è come quel tale che sale sul cornicione del palazzo e minaccia di buttarsi giù.… -