Il virus continua a mietere vittime, crescono i nuovi contagi. Brusaferro: è un Natale Covid, meno siamo meglio è (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Il totale ammonta ora a 1.825.775. I dati emergono dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss che riporta anche le 649 (761 ieri) vittime registrate nelle ultime 24 ore. E così il totale delle persone che hanno perso la vita per la Covid-19 in Italia sale a quota 64.036. I tamponi effettuati sono 196.439 (il rapporto positivi-tamponi sale al 10,1 per cento contro il 9,8% di ieri), in aumento rispetto a quelli processati il giorno precedente, quando i nuovi positivi erano stati 18.727 con 190.416 tamponi. I contagi da Sars-Cov-2 sono stati 19.903. Il numero fa salire il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 1.825.775. In assoluto continua a scendere il numero delle persone ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 icasi di coronain Italia. Il totale ammonta ora a 1.825.775. I dati emergono dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss che riporta anche le 649 (761 ieri)registrate nelle ultime 24 ore. E così il totale delle persone che hanno perso la vita per la-19 in Italia sale a quota 64.036. I tamponi effettuati sono 196.439 (il rapporto positivi-tamponi sale al 10,1 per cento contro il 9,8% di ieri), in aumento rispetto a quelli processati il giorno precedente, quando ipositivi erano stati 18.727 con 190.416 tamponi. Ida Sars-Cov-2 sono stati 19.903. Il numero fa salire il totale deidall'inizio della pandemia a 1.825.775. In assolutoa scendere il numero delle persone ...

