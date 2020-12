IL VIDEO DEL MILITARE INDAGATO PER AVER CHIESTO AI SUOI COLLEGHI DI RIFIUTARSI DI CONSEGNARE QUELLO CHE CHIAMA “VACCINO-KILLER” (Di sabato 12 dicembre 2020) TORONTO – È in corso un’indagine dopo che un membro delle forze armate canadesi ha assistito a una protesta nel centro di Toronto e si è espresso contro il piano dei militari di distribuire i vaccini COVID-19. Un uomo identificato come Leslie Kenderesi è stato catturato dalla telecamera sabato in piedi di fronte a una folla in piazza Yonge-Dundas indossando un’uniforme MILITARE. In diversi VIDEO pubblicati online, si sente l’uomo chiedere a coloro che attualmente prestano servizio nell’esercito di “non accettare questo ordine illegale nella distribuzione di questo vaccino”. L’uomo si riferisce al vaccino come “assassino” e ha detto che lo CHIAMA così perché “nessuno sa cosa farà questo vaccino al tuo corpo”. “Sto chiedendo ai militari in servizio in questo momento, ai camionisti, ai medici e agli ingegneri, qualunque cosa ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 12 dicembre 2020) TORONTO – È in corso un’indagine dopo che un membro delle forze armate canadesi ha assistito a una protesta nel centro di Toronto e si è espresso contro il piano dei militari di distribuire i vaccini COVID-19. Un uomo identificato come Leslie Kenderesi è stato catturato dalla telecamera sabato in piedi di fronte a una folla in piazza Yonge-Dundas indossando un’uniforme. In diversipubblicati online, si sente l’uomo chiedere a coloro che attualmente prestano servizio nell’esercito di “non accettare questo ordine illegale nella distribuzione di questo vaccino”. L’uomo si riferisce al vaccino come “assassino” e ha detto che locosì perché “nessuno sa cosa farà questo vaccino al tuo corpo”. “Sto chiedendo ai militari in servizio in questo momento, ai camionisti, ai medici e agli ingegneri, qualunque cosa ...

