Il viaggio fantastico (Di sabato 12 dicembre 2020) In occasione del primo anniversario della morte del cuoco, come amava definirsi, la famiglia, gli allievi e gli amici hanno voluto riprodurre questo lievitato per continuare a tenere vivo il suo messaggio. È l’ultima ricetta studiata dallo chef franciacortino durante la sua esperienza allo storico caffè Balzer, frutto di quasi due anni di lavoro e ricerca. La ricetta rivisita la tradizionale torta Donizetti, tipica di Bergamo, attualizzandola nello stile e nei valori di sostenibilità etica e soprattutto nutrizionale. Un omaggio alla città ospitante, alla sua storia e allo storico caffè che Vittorio Fusari è stato chiamato a dirigere. Un omaggio anche alla sua provincia di origine, Brescia, città famosa per la sua scuola e tradizione di lievitazioni. Un filo conduttore che unisce due città bellissime, ricche di storia e di cultura e che richiama al progetto comune di rilancio del 2023 ... Leggi su linkiesta (Di sabato 12 dicembre 2020) In occasione del primo anniversario della morte del cuoco, come amava definirsi, la famiglia, gli allievi e gli amici hanno voluto riprodurre questo lievitato per continuare a tenere vivo il suo messaggio. È l’ultima ricetta studiata dallo chef franciacortino durante la sua esperienza allo storico caffè Balzer, frutto di quasi due anni di lavoro e ricerca. La ricetta rivisita la tradizionale torta Donizetti, tipica di Bergamo, attualizzandola nello stile e nei valori di sostenibilità etica e soprattutto nutrizionale. Un omaggio alla città ospitante, alla sua storia e allo storico caffè che Vittorio Fusari è stato chiamato a dirigere. Un omaggio anche alla sua provincia di origine, Brescia, città famosa per la sua scuola e tradizione di lievitazioni. Un filo conduttore che unisce due città bellissime, ricche di storia e di cultura e che richiama al progetto comune di rilancio del 2023 ...

noemiofficial : Chapeau per #TheVoiceSenior Storie bellissime e voci che spaccano. Nel fantastico viaggio della vita c’è sempre un… - manucarla : #Febbre comprato a luglio incuriosita dalle recensioni consigliato dal mio libraio È stato per mesi sul mio comodi… - EleSerra : Il sorriso di un fantastico campione, e un meraviglioso compagno di viaggio. ????20..20???? - _lallero_serena : @Daisy_94e Che viaggio fantastico!!! Davvero! Il più bello mai fatto ???? Diciamo che ad ogni viaggio alziamo l'as… - nostaIgicsouI : 13 anni fa, tipo, bloom compiva gli anni il 10 di dicembre e daphne le apparse in sogno per guidarla verso la ricer… -

Ultime Notizie dalla rete : viaggio fantastico Il viaggio fantastico Linkiesta.it Panettone DonizettiIl viaggio fantastico

Il dolce di Vittorio Fusari omaggia la tradizione dei lievitati con un'inedita attenzione alla salute e all'etica ...

Jon Watts dirigerà il film dei Fantastici Quattro

Il presidente dei Marvel Studios ha annunciato che a dirigere il film dei Fantastici Quattro sarà Jon Watts ("Spider-Man: Far From Home").

Il dolce di Vittorio Fusari omaggia la tradizione dei lievitati con un'inedita attenzione alla salute e all'etica ...Il presidente dei Marvel Studios ha annunciato che a dirigere il film dei Fantastici Quattro sarà Jon Watts ("Spider-Man: Far From Home").