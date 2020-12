Il vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus è stato approvato negli Stati Uniti (Di sabato 12 dicembre 2020) (foto: Getty Images)La Food and Drug Administration ha appena autorizzato il vaccino Pfizer-BioNTech per l’utilizzo in emergenza negli Stati Uniti. Con questa decisione gli Usa diventano il sesto paese, oltre a Regno Unito, Bahrain, Canada, Arabia saudita e Messico, a dare il via alla somministrazione grazie all’ok delle agenzie regolatorie. Si attende ora il responso dell’Agenzia europea dei medicinali, che aprirebbe le porte a questo vaccino anche in Europa. Cosa sappiamo di questo vaccino? Nell’autunno 2020 gli annunci delle case farmaceutiche di nuovi vaccini efficaci o molto efficaci contro il Covid-19 si sono succeduti uno dopo l’altro senza sosta. Ma fino a pochi giorni fa non avevamo molti dati provenienti da studi clinici peer ... Leggi su wired (Di sabato 12 dicembre 2020) (foto: Getty Images)La Food and Drug Administration ha appena autorizzato ilper l’utilizzo in emergenza. Con questa decisione gli Usa diventano il sesto paese, oltre a Regno Unito, Bahrain, Canada, Arabia saudita e Messico, a dare il via alla somministrazione grazie all’ok delle agenzie regolatorie. Si attende ora il responso dell’Agenzia europea dei medicinali, che aprirebbe le porte a questoanche in Europa. Cosa sappiamo di questo? Nell’autunno 2020 gli annunci delle case farmaceutiche di nuovi vaccini efficaci o molto efficaciil Covid-19 si sono succeduti uno dopo l’altro senza sosta. Ma fino a pochi giorni fa non avevamo molti dati provenienti da studi clinici peer ...

RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - RSIonline : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ?????? Le misure del governo: ristoranti e bar chiusi alle 19, negozi la domenica, manifestazioni senza pu… - MassimilianRic : RT @MassimilianRic: Prendiamo il vaccino Pfizer messaggero RNA ? La sperimentazione dove è stata pubblicata? -