Il vaccino di Pfizer ottiene l'autorizzazione per l'uso di emergenza dalla FDA americana (Di domenica 13 dicembre 2020) Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ha ricevuto l'autorizzazione per l'uso di emergenza dalla Food and Drug Administration (FDA) americana per il suo vaccino contro il COVID-19 che ha sviluppato in collaborazione con la tedesca BioNTech. Il primo ciclo di vaccinazione comprendente 2,9 milioni di dosi inizierà nella prossima settimana e si concentrerà principalmente su pazienti anziani e operatori sanitari questo mese. Le azioni Pfizer hanno chiuso la sessione regolare di venerdì in calo di circa il 2,5%. Su base annuale, il titolo è ora aumentato di oltre il 10% dopo un recupero di oltre il 50% da marzo. Il vaccino contro il COVID-19 di Pfizer è efficace al 95% La pandemia di Coronavirus ha finora contagiato più di 16 ...

