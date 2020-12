Il vaccino AstraZeneca sarà disponibile in Italia entro fine gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente dell'Irbm Pomezia, conferma che il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca, sarà disponibile in Italia entro fine gennaio Covid, vaccino AstraZeneca in Italia entro fine gennaio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente dell'Irbm Pomezia, conferma che ilanti-Covid prodotto dainCovid,insu Notizie.it.

