Il Torino perde ancora (in casa con l’Udinese): Giampaolo a rischio (Di sabato 12 dicembre 2020) Adesso si fa dura per Marco Giampaolo. Il suo Torino ha perso ancora, in casa contro l’Udinese, e resta penultimo in classifica con appena 6 punti in 11 partite, con sette sconfitte. In settimana c’era stata la contestazione da parte dei tifosi. I granata oggi hanno giocato una partita incolore, soprattutto nel primo tempo. Sono andati sotto di due gol: Pussetto e poi De Paul al 54esimo. Il Torino ha reagito e ha pareggiato con due gol in due minuti: Belotti e Bonazzoli. Neanche il tempo di festeggiare ed ecco che un minuto dopo arriva il terzo gol friulano con Nestorovski. l’Udinese sale a 13 punti. A questo punto Giampaolo rischia. Cairo – decisamente il più contestato in casa Toro – potrebbe optare per la classica soluzione: ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Adesso si fa dura per Marco. Il suoha perso, incontro, e resta penultimo in classifica con appena 6 punti in 11 partite, con sette sconfitte. In settimana c’era stata la contestazione da parte dei tifosi. I granata oggi hanno giocato una partita incolore, soprattutto nel primo tempo. Sono andati sotto di due gol: Pussetto e poi De Paul al 54esimo. Ilha reagito e ha pareggiato con due gol in due minuti: Belotti e Bonazzoli. Neanche il tempo di festeggiare ed ecco che un minuto dopo arriva il terzo gol friulano con Nestorovski.sale a 13 punti. A questo puntorischia. Cairo – decisamente il più contestato inToro – potrebbe optare per la classica soluzione: ...

MomentiCalcio : Terza vittoria consecutiva dell’Udinese: il #Torino perde 3-2 - napolista : Il Torino perde ancora (in casa con l’Udinese): Giampaolo a rischio Tre a due per i friulani. Granata penultimi co… - RossoneroFalco : Il #Torino con Giampaolo non vince neanche se gli dai Ibra Messi Ronaldo e tutta la squadra del #Bayern . Noi ne sa… - Luca100celleASR : @sircertaldismo Ogni volta che segna er Torino perde, l’unico gobbo che porta sfiga - DrApocalypse : Il Torino perde ancora, tracollo interno, Giampaolo a rischio esonero. E i granata con chi giocano giovedì sera la… -