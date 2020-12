Il Segreto anticipazioni | PABLO cerca di ricontattare MARIA JESUS | perché?

Leggi su tvsoap

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nonostante la sua improvvisa partenza da Puente Viejo in compagnia del nipote Alberto Santos (Gonzalo Trujillo), i telespettatori de Ilrisentiranno parlare molto presto di(Lidia Navarro), la madre naturale del giovane“Solozabal” Centeno (Adrian Exposito). Quest’ultimo deciderà infatti di rimettersi in contatto con lei per un “nobile” motivo… Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Vanessa sorprende Ariane mentre deruba Christoph! Il, news: eccovuole rimettersi in contatto conLesegnalano chedeciderà di procedere in tale maniera quando apprenderà cheUrrutia ...