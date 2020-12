Il ritorno di Giordana Angi ad Amici 20 con Siccome Sei testo e video

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’attesodiaddi Maria De Filippi è sulle note del nuovo singolo,Sei. La cantautrice torna sabato 12 dicembre “a casa” e al cospetto della nuova classe di concorrenti dipresenta il nuovo brano inedito che ha pubblicato a fine novembre. Un felicealle origini, una eccezionale dedica alla musica: inSei c’è tutta la passione diper le musica e parole. Il brano è stato realizzato dall’artista in collaborazione con Antonio Iammarino e con la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo. A proposito della nascita del pezzo,aveva spiegato che tutto si deve ad una sera di aprile, in pieno ...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Giordana

OptiMagazine

Il sindaco Sergio Giordani ha rinnovato il sostegno suo e della città affinché il giovane studente egiziano, Patrick Zaki, venga liberato. Detenuto dal 7 febbraio scorso, la sua unica colpa è aver sos ...Primo giorno in zona gialla scandito da qualche problema organizzativo. Nessun viavai in centro Alcuni non sono riusciti a riaprire, altri hanno fatto il tutto esaurito. E chiedono di allungare il cop ...